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ООС: оккупанты стреляли из минометов возле Песок

Воскресенье, 18 июля 2021, 17:42
ООС: оккупанты стреляли из минометов возле Песок

С начала суток 18 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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