ООС: оккупанты стреляли из минометов возле Песок

С начала суток 18 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.