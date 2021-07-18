ООС: оккупанты стреляли из минометов возле Песок
Воскресенье, 18 июля 2021, 17:42
С начала суток 18 июля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинская правда