Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ затримала своїх співробітників за напад на прикордонників

Неділя, 18 липня 2021, 20:00
фото Радіо Свобода

Служба безпеки України затримала двох своїх співробітників за напад на співробітників Держприкордонслужби в ніч на неділю.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "СБУ встановила причетність осіб, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства.

На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи. 

СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно до посад та прізвищ".

Що передувало: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, однак пізніше зброю було знайдено. 

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що нападники на прикордонників після нападу втекли вглиб території України.

Українська правда
Теми: СБУПрикордонна службанапад


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки

СБУ затримала своїх співробітників за напад на прикордонників

СБУ викликала міністра оборони РФ для вручення підозри

Скоріш за все, на прикордонників напали з України – ДПСУ

Після повеней у Європі слід очікувати нових екстремальних погодних явищ – вчені

фотоУЄФА і РФ проти "Героям Слава!": як змінилася форма збірної України на Євро-2020

Усі новини...
СБУ
СБУ викликала міністра оборони РФ для вручення підозри
В ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань ухвалити закон про СБУ
Зловмисники хотіли переправити в Росію деталі до штурмового гелікоптера – СБУ
Останні новини
05:43
В Єрусалимі палестинці закидали ізраїльську поліцію камінням
04:45
Афганістан провів переговори з "Талібаном"
03:45
У Росії горить майже 820 тисяч га лісів
03:19
У двір журналіста на Харківщині кинули "коктейлі Молотова"
02:38
фотоЗахід США охопили масштабні пожежі
01:14
За допомогою програми-шпигуна спецслужби стежили за журналістами і правозахисниками – ЗМІ
00:18
фотоДТП на Харківщині: серед постраждалих 2-річна дитина, один водій помер
23:48
У Білорусі за 10 днів у журналістів провели 63 обшуки
22:59
фотоПід Кривим Рогом пацієнт психлікарні вбив медбрата і втік
22:19
Афганістан відкликав посла з Пакистану після викрадення і катувань його дочки
Усі новини...