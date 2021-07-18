СБУ затримала своїх співробітників за напад на прикордонників

Служба безпеки України затримала двох своїх співробітників за напад на співробітників Держприкордонслужби в ніч на неділю.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "СБУ встановила причетність осіб, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства.

На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи.

СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно до посад та прізвищ".

Що передувало: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, однак пізніше зброю було знайдено.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що нападники на прикордонників після нападу втекли вглиб території України.