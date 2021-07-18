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СБУ задержала своих сотрудников за нападение на пограничников

Воскресенье, 18 июля 2021, 20:00
фото Радио Свобода

Служба безопасности Украины задержала двух своих сотрудников за нападение на сотрудников Госпогранслужбы в ночь на воскресенье.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "СБУ установила причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине, и передала их органам следствия.

На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы.

СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилий".

Что предшествовало: В ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что нападавшие на пограничников после нападения скрылись вглубь территории Украины.

Украинская правда
Темы: СБУПограничная службанападение
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