Білорусь: у головреда "Нашої Ніви" закінчився термін затримання, але його не відпустили

18 липня закінчився 10-денний термін затримання головного редактора опозиційного білоруського видання "Наша Ніва" Єгора Марциновича, однак його затримали за новою статтею.

Джерело: "Наша Ніва"

Деталі: Марцинович був затриманий 8 липня, під час затримання його били. Разом з ним були затримані головний редактор "Нашої історії" Андрій Динько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович (звільнена 16 липня).

Як повідомили в СК, всі вони є підозрюваними за ч. 1 ст. 342 КК (підготовка або організація дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь у них). За ці 10 днів, поки співробітники ЗМІ перебували в СІЗО, їм не було пред'явлено ніяких звинувачень.

18 липня Марциновича не відпустили, затримали вдруге, вже за новою статтею Кримінального кодексу. З якої саме – слідчий говорити відмовляється, повідомляє видання. Відомо лише, що цього разу його затримали на три доби.

Десятий день затримані співробітники видання "Наша Нiва" перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна, 15 липня співробітники ІТТ взяли у рідних передачі, але так і не передали їх затриманим.

Весь цей час ув'язнені сидять без змінної білизни, додаткової їжі й пиття, мінімальних гігієнічних засобів, незважаючи на спеку. Їм не видають матраци та постільну білизну, вони сплять на підлозі.

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