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Білорусь: у головреда "Нашої Ніви" закінчився термін затримання, але його не відпустили

Неділя, 18 липня 2021, 20:55
Білорусь: у головреда Нашої Ніви закінчився термін затримання, але його не відпустили
фото: "Наша Ніва"

18 липня закінчився 10-денний термін затримання головного редактора опозиційного білоруського видання "Наша Ніва" Єгора Марциновича, однак його затримали за новою статтею.

Джерело: "Наша Ніва"

Деталі: Марцинович був затриманий 8 липня, під час затримання його били. Разом з ним були затримані головний редактор "Нашої історії" Андрій Динько, начальник відділу реклами і маркетингу Андрій Скурко і головний бухгалтер Ольга Ракович (звільнена 16 липня).

Як повідомили в СК, всі вони є підозрюваними за ч. 1 ст. 342 КК (підготовка або організація дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь у них). За ці 10 днів, поки співробітники ЗМІ перебували в СІЗО, їм не було пред'явлено ніяких звинувачень.

18 липня Марциновича не відпустили, затримали вдруге, вже за новою статтею Кримінального кодексу. З якої саме – слідчий говорити відмовляється, повідомляє видання. Відомо лише, що цього разу його затримали на три доби.

Десятий день затримані співробітники видання "Наша Нiва" перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна, 15 липня співробітники ІТТ взяли у рідних передачі, але так і не передали їх затриманим.

Весь цей час ув'язнені сидять без змінної білизни, додаткової їжі й пиття, мінімальних гігієнічних засобів, незважаючи на спеку. Їм не видають матраци та постільну білизну, вони сплять на підлозі.

Передісторія:

  • Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
  • Крім того, на цьому тижні пройшли обшуки в офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.
  • 16 липня пройшли обшуки у журналістів телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода", силовики прийшли як мінімум до 7 представникам незалежних медіа.
  • В середині травня у Білорусі заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменш 15 з них затримали.
  • 22 травня затримали шістьох співробітників "Белсату", а принайнмі одній журналістці, яка виїхала в Україну, погрожували арештом родичів, якщо вона не повернеться у Білорусь.

Українська правда

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Теми: Білорусь
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