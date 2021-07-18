Беларусь: у главреда "Нашей Нівы" истек срок задержания, но его не отпустили

18 июля истек 10-дневный срок задержания главного редактора оппозиционного белорусского издания "Наша Ніва" Егора Марциновича, однако его задержали по новой статье.

Источник: "Наша Ніва"

Детали: Марцинович был задержан 8 июля, во время задержания его избивали. Вместе с ним были задержаны главный редактор "Нашей истории" Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович (освобождена 16 июля).

Как сообщили в СК, все они являются подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка или организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). За эти 10 дней, пока сотрудники СМИ находились в СИЗО, им не было предъявлено никаких обвинений.

18 июля Марциновича не отпустили, задержали во второй раз, уже по новой статье Уголовного кодекса. По какой именно – следователь говорить отказывается, сообщает издание. Известно лишь, что на этот раз его задержали на трое суток.

Десятый день задержанные сотрудники издания "Наша Нiва" находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина, 15 июля сотрудники ИВС приняли у родных передачи, но так и не передали их задержанным.

Все это время заключенные сидят без сменного белья, дополнительной еды и питья, минимальных гигиенических средств, несмотря на жару. Им не выдают матрасы и постельное белье, они спят на полу.

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