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Беларусь: у главреда "Нашей Нівы" истек срок задержания, но его не отпустили

Воскресенье, 18 июля 2021, 20:55
фото: "Наша Ніва"

18 июля истек 10-дневный срок задержания главного редактора оппозиционного белорусского издания "Наша Ніва" Егора Марциновича, однако его задержали по новой статье.

Источник: "Наша Ніва"

Детали: Марцинович был задержан 8 июля, во время задержания его избивали. Вместе с ним были задержаны главный редактор "Нашей истории" Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович (освобождена 16 июля).

Как сообщили в СК, все они являются подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка или организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). За эти 10 дней, пока сотрудники СМИ находились в СИЗО, им не было предъявлено никаких обвинений.

18 июля Марциновича не отпустили, задержали во второй раз, уже по новой статье Уголовного кодекса. По какой именно – следователь говорить отказывается, сообщает издание. Известно лишь, что на этот раз его задержали на трое суток.

Десятый день задержанные сотрудники издания "Наша Нiва" находятся в изоляторе временного содержания на Окрестина, 15 июля сотрудники ИВС приняли у родных передачи, но так и не передали их задержанным.

Все это время заключенные сидят без сменного белья, дополнительной еды и питья, минимальных гигиенических средств, несмотря на жару. Им не выдают матрасы и постельное белье, они спят на полу.

Предыстория:

  • Масштабные обыски в редакциях независимых медиа и дома у журналистов начались на минувшей неделе. Были задержаны несколько сотрудников "Нашей Нивы". Редакция была вынуждена заявить о приостановке работы в Беларуси.
  • Кроме того, на этой неделе прошли обыски в офисах многих неправительственных организаций, были задержаны ряд правозащитников и активистов.
  • 16 июля в Беларуси прошли обыски у журналистов телеканала "Белсат" и "Радио Свобода", силовики пришли как минимум к 7 представителям независимых медиа.
  • В середине мая в Беларуси заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.
  • 22 мая задержали шестерых сотрудников "Белсата", а по крайней мере одной журналистке, которая уехала в Украину, угрожали арестом родственников, если она не вернется в Беларусь.

Украинская правда
Темы: Беларусь
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