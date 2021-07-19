Ляшко обіцяє, що з вакциною CoronaVac скоро пускатимуть у Європу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевняє, що незабаром Євросоюз дозволить в'їзд до ЄС осіб, щеплених проти коронавірусу вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac.

Джерело: Ляшко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Найближчим часом ЕМА (медрегулятор ЄС, – ред.) внесе CoronaVac у свій перелік (схвалених вакцин, – ред.). Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ і з колегами в Єврокомісії.

Всі кажуть, що питання на часі і найближчим часом питання розглянуть, і зі всіма вакцинами, визнаними ВООЗ, дозволять подорожувати по ковідному сертифікату".

Деталі: Голова МОЗ зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнала вакцину CoronaVac (1 червня), а зараз подібний процес триває у ЄС.

Ляшко наголосив, що всі вакцини, які використовують в Україні, визнані ВООЗ. За його словами, не варто вибирати між вакцинами, бо "найкраща вакцина – та, яка введена в організм і вже працює".

Нагадаємо: 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

До цього деякі країни відкривали свої кордони для громадян України, деякі визначали список припустимих вакцин, серед яких "Коронаваку" не було.

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