Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко обещает, что с вакциной CoronaVac скоро будут пускать в Европу

Понедельник, 19 июля 2021, 10:45

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что вскоре Евросоюз разрешит въезд в ЕС лиц, привитых против коронавируса вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac.

Источник: Ляшко в интервью телеканалу "Украина 24"

Прямая речь: "В ближайшее время ЕМА (медрегулятор ЕС, – ред.) внесет CoronaVac в свой перечень (одобренных вакцин, – ред.). Я коммуницировал с европейским региональным директором бюро ВОЗ и с коллегами в Еврокомиссии.

Все говорят, что вопрос своевременный и в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, и со всеми вакцинами, признанными ВОЗ, позволят путешествовать по ковидному сертификату".

Детали: Глава Минздрава отметил, что Всемирная организация здравоохранения признала вакцину CoronaVac (1 июня), а сейчас подобный процесс проходит в ЕС.

Ляшко отметил, что все вакцины, которые используют в Украине, признаны ВОЗ. По его словам, не стоит выбирать между вакцинами, так как "лучшая вакцина – та, которая введена в организм и уже работает".

Напомним: 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять ковидные ограничения на въезд.

До этого некоторые страны открывали свои границы для граждан Украины, некоторые определяли список допустимых вакцин, среди которых "Коронавака" не было.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияЕСтуризмЛяшко Виктор
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРазрушенные дороги и 150 поваленных деревьев – последствия непогоды в Киеве

Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС

Разумков созвал на вторник Раду, но сам взял отпуск

фотоЗеленский упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины

Латвия и Эстония открылись для туристов из Украины

Кличко уверяет, что город подготовился к ливню, но тот оказался сильнее

Все новости...
вакцинация
Вакцинация сбила волну: в Англии и Нью-Йорке подсчитали, сколько смертей от COVID предотвратили 
37 тысяч прививок против коронавируса сделали украинцам в воскресенье
ЕС впервые обогнал США по проценту вакцинированных первой дозой
Последние новости
20:06
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
19:51
фотоРазрушенные дороги и 150 поваленных деревьев – последствия непогоды в Киеве
19:26
Исполнительная служба взыскала 360 млн задолженности по зарплате
19:09
фотоВо Львове обвалилась стена дома, под завалами нашли тело
18:55
Украина, Молдова и Грузия подписали Батумскую декларацию по интеграции в ЕС
18:36
Закрытие межбанка: гривня ослабла к евро
18:22
Разумков созвал на вторник Раду, но сам взял отпуск
18:20
фотоБудут судить киевлян, устроивших погром в квартире ради ролика в "Tik-Tok"
18:20
фотоЗеленский упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины
18:01
фотоВ Беларуси осудили 11 участников "радикального telegram-чата"
Все новости...