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Побили, відібрали автомати, викинули зброю в полі: подробиці нападу СБівців на прикордонників

Понеділок, 19 липня 2021, 14:51
Побили, відібрали автомати, викинули зброю в полі: подробиці нападу СБівців на прикордонників

Двом співробітникам Служби безпеки України, які здійснили напад та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області, готують підозри, санкція статті - позбавлення волі до 15 років.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Наразі слідством встановлено, що в ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району.

До них о 1:30 ночі під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам кількох ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку.

Нападниками виявились співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівниками ДБР затримано двох співробітників СБУ, третій – проходить як свідок.

Неподалік у кукурудзяному полі правоохоронці виявили 2 автомата прикордонників, а 2 магазини з набоями знайшли поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.

 

Дослівно ДБР: "У взаємодії з СБУ тривають слідчі та оперативні дії. Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна".

Додатково: Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР за сприяння ГУВБ СБУ.

Що передувало: В ніч на 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. В ДПСУ повідомляли, що правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, однак пізніше зброю було знайдено. 

Того ж дня Служба безпеки України повідомила про затримання двох своїх співробітників, які скоїли цей напад. Повідомлялося, що на час проведення досудового розслідування вищевказані співробітники відсторонені від роботи.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаскандалСБУ
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