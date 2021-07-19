Избили, отобрали автоматы, выбросили оружие в поле: подробности нападения СБУшников

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины, которые совершили нападение и отобрали оружие у пограничного наряда в Сумской области, готовят подозрения, санкция статьи - лишение свободы до 15 лет.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: На данный момент следствием установлено, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясное Сумского района.

К ним в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении.

Нападавшими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель.

Неподалеку в кукурузном поле правоохранители обнаружили 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами нашли вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.

Дословно ГБР: "Во взаимодействии с СБУ проводятся следственные и оперативные действия. В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества".

Дополнительно: Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, оперативное сопровождение - ГБР при содействии ГУВБ СБУ.

Что предшествовало: В ночь на 18 июля на украинском-российском участке государственной границы трое неизвестных напали на пограничный наряд, двум пограничникам были нанесены телесные повреждения. В ГПСУ сообщали, что правонарушителям удалось завладеть табельным оружием военных, однако позже оружие было найдено.

В тот же день Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух своих сотрудников, которые совершили это нападение. Сообщалось, что на время проведения досудебного расследования вышеуказанные сотрудники отстранены от работы.