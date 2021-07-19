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Зруйновані дороги та 150 повалених дерев – наслідки зливи у Києві

Понеділок, 19 липня 2021, 19:51
Зруйновані дороги та 150 повалених дерев – наслідки зливи у Києві

У Київській міській державній адміністрації повідомили про наслідки зливи, яка сталася у столиці 19 липня. Через негоду повалені близько 150 дерев, які ускладнили проведення руху.

Джерело: КМДА, патрульна поліція

Деталі: За уточненими даними гідрометцентру, в результаті аномальної зливи за 40 хвилин в деяких районах столиці випало до 80%  місячної норми опадів.

У відомстві зазначили, що внаслідок негоди пошкоджено дорожнє покриття на вулицях Живописній, Вишгородській та проспекті Правди. Зазначається, що на проспекті Правди зупинено рух тролейбусів через ремонт.

На місці працюють фахівці дорожньої служби. Повалено близько 150 дерев, що також спричинило ускладнення руху.

 
 
 
Передісторія: 19 липня, після аномальної спеки, Київ накрила злива зі штормовим вітром, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" підтопило так, що довелося зачиняти. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.
Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що місто було готове до дощів - напередодні у кожному районі столиці прочистили зливостоки, а на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб.

Українська правда

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Теми: КиївпогодаКМДА
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