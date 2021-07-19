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Разрушенные дороги и 150 поваленных деревьев – последствия ливня в Киеве

Понедельник, 19 июля 2021, 19:51
Разрушенные дороги и 150 поваленных деревьев – последствия ливня в Киеве

В Киевской городской государственной администрации сообщили о последствиях ливня, который произошел в столице 19 июля. Из-за непогоды повалены около 150 деревьев, которые усложнили проведение движения.

Источник: КГГА, патрульная полиция

Детали: По уточненным данным гидрометцентра, в результате аномального ливня за 40 минут в некоторых районах столицы выпало до 80% месячной нормы осадков.

В ведомстве отметили, что в результате непогоды повреждено дорожное покрытие на улицах Живописной, Вышгородской и проспекте Правды. Отмечается, что на проспекте остановлено движение троллейбусов из-за ремонта дороги.

На месте работают специалисты дорожной службы. Повалены около 150 деревьев, что также повлекло осложнения движения.

 
 
 
 

Предыстория: 19 июля, после аномальной жары, Киев накрыл ливень со штормовым ветром, станции метро "Берестейская" и "Академгородок" подтопило так, что пришлось закрывать. Также произошла задержка движения нескольких маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что город был готов к дождям - накануне в каждом районе столицы прочистили стоки, а на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб.

Украинская правда

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Темы: КиевпогодаКГГА
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