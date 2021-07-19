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Тихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну

Понеділок, 19 липня 2021, 23:55
Тихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у Вашингтоні проводить переговори з чиновниками країни та адміністрації Білого дому. Вона закликає дати сигнал Росії, щоб та "допомогла вирішити кризу в Білорусі".

Джерело: Тихановська у Telegram, "Голос Америки" з посиланням на прессекретарку Білого дому Джен Псакі

Деталі: Зазначається, що її зустріч із президентом Джо Байденом не запланована, але вона зустрінеться з посадовцями. Їхні імена не оприлюднюються.

Білоруська опозиціонерка вже провела перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступником держсекретаря Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолль.

Вони обговорили захоплення літака Ryanair, напади на цивільне суспільство і медіа, організовану режимом нелегальну міграцію в Литву як спробу мстити ЄС.

Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, дати сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, що "Росія може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи в Білорусі", а також посилити економічний тиск на режим Лукашенка.

У неї заплановані зустрічі в Державному департаменті, Білому домі, а також із конгресменами та адміністраторкою Агентства з міжнародного розвитку США Самантою Пауер.

Нагадаємо

"Українська правда" у Threads

Теми: ТихановськаСШАБілорусьЛукашенкоПутін
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