Тихановська закликала Вашингтон дати сигнал Путіну
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у Вашингтоні проводить переговори з чиновниками країни та адміністрації Білого дому. Вона закликає дати сигнал Росії, щоб та "допомогла вирішити кризу в Білорусі".
Джерело: Тихановська у Telegram, "Голос Америки" з посиланням на прессекретарку Білого дому Джен Псакі
Деталі: Зазначається, що її зустріч із президентом Джо Байденом не запланована, але вона зустрінеться з посадовцями. Їхні імена не оприлюднюються.
Білоруська опозиціонерка вже провела перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заступником держсекретаря Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолль.
Вони обговорили захоплення літака Ryanair, напади на цивільне суспільство і медіа, організовану режимом нелегальну міграцію в Литву як спробу мстити ЄС.
Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, дати сигнал президенту РФ Володимиру Путіну, що "Росія може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи в Білорусі", а також посилити економічний тиск на режим Лукашенка.
У неї заплановані зустрічі в Державному департаменті, Білому домі, а також із конгресменами та адміністраторкою Агентства з міжнародного розвитку США Самантою Пауер.
Нагадаємо:
- У вересні минулого року Тихановська назвала Росію дружньою країною і висловила жаль, що Путін підтримав Лукашенка.
- Пізніше вона заявила, що Путін повинен бути одним з медіаторів на переговорах опозиції з режимом Лукашенка.