Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися

Неділя, 20 вересня 2020, 11:58
Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала Росію дружньою країною і висловила жаль, що президент РФ Володимир Путін підтримав Олександра Лукашенка.

Джерело: інтерв'ю Тихановської виданню РБК

Деталі: На думку опозиціонерки, росіяни підтримують білорусів. При цьому Тихановській шкода, що Путін підтримав Лукашенка: "Звичайно, ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни, як люди, підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ".

Пряма мова: "Це його (Путіна - УП) рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками Російської Федерації.

Ми не хочемо ні з ким сваритися. Ми б хотіли, аби нашу боротьбу за те, щоб народ визначав майбутнє країни, все ж підтримали всі країни. Тому що ми боремося за право обирати, з ким ми хочемо будувати нашу країну. Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші громадяни втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн".

Нагадаємо: на початку вересня Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.

Перед цим Тихановська ухилялася від питання про Крим, проте згодом сказала, що "юридично Крим український, а фактично — російський".

Теми: ТихановськаБілорусьПутінЛукашенкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Тихановська
ЄС і білоруська опозиція утворили консультативну групу
"Чекайте нашого сигналу": полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів
Українські депутати влаштували першу розмову Тихановської та полку Калиновського
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: