Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала Росію дружньою країною і висловила жаль, що президент РФ Володимир Путін підтримав Олександра Лукашенка.

Джерело: інтерв'ю Тихановської виданню РБК

Деталі: На думку опозиціонерки, росіяни підтримують білорусів. При цьому Тихановській шкода, що Путін підтримав Лукашенка: "Звичайно, ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни, як люди, підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ".

Пряма мова: "Це його (Путіна - УП) рішення, його вибір, ми на нього ніяк вплинути не можемо. Але ми завжди відкриті, наша координаційна рада завжди відкрита до діалогу. Я теж відкрита до діалогу з представниками Російської Федерації.

Ми не хочемо ні з ким сваритися. Ми б хотіли, аби нашу боротьбу за те, щоб народ визначав майбутнє країни, все ж підтримали всі країни. Тому що ми боремося за право обирати, з ким ми хочемо будувати нашу країну. Це не прозахідна і не проросійська боротьба, це виступи проти однієї людини, до якої наші громадяни втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн".

Нагадаємо: на початку вересня Світлана Тихановська заявила, що окупований Росією Крим відійшов іншій державі з порушенням міжнародних законів.

Перед цим Тихановська ухилялася від питання про Крим, проте згодом сказала, що "юридично Крим український, а фактично — російський".