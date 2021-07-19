Тихановская призвала Вашингтон дать сигнал Путину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Вашингтоне проводит переговоры с чиновниками страны и администрации Белого дома. Она призывает дать сигнал России, чтобы та "помогла разрешить кризис в Беларуси".

Источник: Тихановская в Telegram, "Голос Америки" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: Отмечается, что ее встреча с президентом Джо Байденом не запланирована, но она встретится с чиновниками. Их имена не публикуются.

Белорусская оппозиционерка уже провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолль.

Они обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС.

Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, дать сигнал президенту РФ Владимиру Путину, что "Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси", а также усилить экономическое давление на режим Лукашенко.

У нее запланированы встречи в Государственном департаменте, Белом доме, а также с конгрессменами и администратором Агентства по международному развитию США Самантой Пауэр.

Напомним: