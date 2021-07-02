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Зеленський закликає українців зняти відео на підтримку збірної

П'ятниця, 2 липня 2021, 21:42
Зеленський закликає українців зняти відео на підтримку збірної

Президент Володимир Зеленський просить українців підтримати збірну із футболу на Євро-2020 перед матчем із збірною Англії у Римі.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі!

Запиши відео, назви себе, своє місто або селище!

Завтра гратиме вся Україна.

Завтра вболіватиме вся Україна.

Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!"

Деталі: Президент пропонує підтримати відео хештегами "40млнПідтримуютьзбірну", "ЗбірнаУкраїни", "ПідтримайЗбірну" та "МиЗбірна".

Нагадаємо:

  • Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

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Теми: футболЄвро-2020Зеленський
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