Зеленський закликає українців зняти відео на підтримку збірної
П'ятниця, 2 липня 2021, 21:42
Президент Володимир Зеленський просить українців підтримати збірну із футболу на Євро-2020 перед матчем із збірною Англії у Римі.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі!
Запиши відео, назви себе, своє місто або селище!
Завтра гратиме вся Україна.
Завтра вболіватиме вся Україна.
Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!"
Деталі: Президент пропонує підтримати відео хештегами "40млнПідтримуютьзбірну", "ЗбірнаУкраїни", "ПідтримайЗбірну" та "МиЗбірна".
Нагадаємо:
- Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
Українська правда