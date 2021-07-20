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Німеччина сподівається на повне розслідування вбивства Шеремета

Вівторок, 20 липня 2021, 10:40

Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства 5 років тому журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Twitter у вівторок, пише "Європейська правда".

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - заявили німецькі дипломати.

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. 

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Теми: НімеччинаСправа Шеремета


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