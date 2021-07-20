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Германия надеется на полное расследование убийства Шеремета

Вторник, 20 июля 2021, 10:40

Посольство Германии в Украине продолжает надеяться на полное расследование убийства пять лет назад журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Twitter во вторник, пишет "Европейская правда".

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а преступников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - заявили немецкие дипломаты.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали трех подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.

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Темы: ГерманияДело Шеремета
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