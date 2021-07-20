Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної

Легкоатлета Ігоря Главана дискваліфікували зі складу олімпійської збірної України після його критики керівництва Федерації легкої атлетики та звинуваченнях у корупції.

Джерело: пресслужба ФЛАУ

Деталі: Главана дискваліфікували за рішенням Спортивного арбітражного суду від 15 липня 2021 року.

Спортсмен був затверджений до складу української команди на Олімпійських іграх-2020 в Токіо і мав би представляти Україну у спортивній ходьбі на 50 км.

Замість нього на Олімпіаду поїде Валерій Літанюк, який йшов у світовому топлисті наступним і був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації.

Відзначається, що суд збільшив строк дискваліфікації Главана до трьох років та анулював результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Раніше в одному з інтерв'ю Главан звинуватив керівництво ФЛАУ і тренерів збірної в корупції та фабрикації допінгової справи проти нього.

Через це керівництво ФЛАУ звернулося до правоохоронців, Національного антидопінгового центру України та Athletics Integrity Unit із заявою про перевірку викладених фактів.

Передісторія: