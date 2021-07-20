Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної
Легкоатлета Ігоря Главана дискваліфікували зі складу олімпійської збірної України після його критики керівництва Федерації легкої атлетики та звинуваченнях у корупції.
Джерело: пресслужба ФЛАУ
Деталі: Главана дискваліфікували за рішенням Спортивного арбітражного суду від 15 липня 2021 року.
Спортсмен був затверджений до складу української команди на Олімпійських іграх-2020 в Токіо і мав би представляти Україну у спортивній ходьбі на 50 км.
Замість нього на Олімпіаду поїде Валерій Літанюк, який йшов у світовому топлисті наступним і був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації.
Відзначається, що суд збільшив строк дискваліфікації Главана до трьох років та анулював результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.
Раніше в одному з інтерв'ю Главан звинуватив керівництво ФЛАУ і тренерів збірної в корупції та фабрикації допінгової справи проти нього.
Через це керівництво ФЛАУ звернулося до правоохоронців, Національного антидопінгового центру України та Athletics Integrity Unit із заявою про перевірку викладених фактів.
Передісторія:
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рікчерез пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
- Старт Олімпійських ігор анонсовано з 23 липня по 8 серпня. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.