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Украинского легкоатлета, который критиковал ФЛАУ, исключили из олимпийской сборной

Вторник, 20 июля 2021, 11:37

Легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из состава Олимпийской сборной Украины после его критики руководства Федерации легкой атлетики и обвинениях в коррупции.

Источник: пресс-служба ФЛАУ

Детали: Главана дисквалифицировали за решением Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 года.

Спортсмен был утвержден в состав украинской команды на Олимпийских играх-2020 в Токио и должен был представлять Украину в спортивной ходьбе на 50 км.

Вместо него на Олимпиаду поедет Валерий Литанюк, который шел в мировом топлисте следующим и был утвержден исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Отмечается, что суд увеличил срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировал результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Ранее в одном из интервью Главан обвинил руководство ФЛАУ и тренеров сборной в коррупции и фабрикации допингового дела против него.

После этого руководство ФЛАУ обратилось в правоохранительные органы, Национальный антидопинговый центр Украины и Athletics Integrity Unit с заявлением о проверке изложенных фактов.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
  • Старт Олимпийских игр анонсировано с 23 июля по 8 августа. Они будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаУкраинаспорт
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