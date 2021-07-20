Украинского легкоатлета, который критиковал ФЛАУ, исключили из олимпийской сборной

Легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из состава Олимпийской сборной Украины после его критики руководства Федерации легкой атлетики и обвинениях в коррупции.

Источник: пресс-служба ФЛАУ

Детали: Главана дисквалифицировали за решением Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 года.

Спортсмен был утвержден в состав украинской команды на Олимпийских играх-2020 в Токио и должен был представлять Украину в спортивной ходьбе на 50 км.

Вместо него на Олимпиаду поедет Валерий Литанюк, который шел в мировом топлисте следующим и был утвержден исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Отмечается, что суд увеличил срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировал результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Ранее в одном из интервью Главан обвинил руководство ФЛАУ и тренеров сборной в коррупции и фабрикации допингового дела против него.

После этого руководство ФЛАУ обратилось в правоохранительные органы, Национальный антидопинговый центр Украины и Athletics Integrity Unit с заявлением о проверке изложенных фактов.

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