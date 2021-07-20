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У резиденции Путина нашли секретную стройку на сотни миллионов долларов

Вторник, 20 июля 2021, 14:00

Рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина под Москвой в Ново-Огарево обнаружили масштабное строительство, стоимость которого колеблется от 20 до 50 миллиардов рублей (270 - 670 млн долларов).

Источник: расследование "МБХ медиа"

Детали: На площади почти 11 гектаров быстрыми темпами строят 4 огромных здания – гостиницу, лечебно-оздоровительный комплекс, ледовую арену и гостевой коттедж. Вокруг строят 6-метровый забор. Также на территории есть собственная котельная, электростанция и другие подсобные сооружения. Через соседнюю реку для доступа к объекту специально построили мост. Строительство крупных объектов кажется завершенным.

 
 

В "МБХ медиа" предполагают, что все это строится за бюджетные деньги. По информации издания, земля под стройкой находится в пользовании Федеральной службы охраны. Никаких публичных документов о строительстве нет.

 

4-этажная гостиница, в частности, имеет площадь почти 10 тысяч квадратных метров без учета веранд. Площадь 6 -этажной больницы — более 16 тысяч квадратных метров. Внутри, по словам одного из источников издания, "и палаты, и кабинеты гигантские, прямо высший класс".

Гостиница и за ней лечебно-оздоровительный комплекс
Гостиница и за ней лечебно-оздоровительный комплекс

На поле за территорией стройки возводят нечто, напоминающее вертолетную площадку. В другой части поля также готовят участок под строительство. Это поле принадлежит государству.

Спорткомплекс
Спорткомплекс
Гостевой коттедж
Гостевой коттедж

Информация о том, для кого около резиденции Путина развернулось огромное строительство, засекречена. Ни одного из этих объектов нет ни в одном госконтракте. По словам строителей и охранников, все это - "режимные объекты". Ни ФСО, ни ФСБ, ни управление делами президента РФ, ни пресс-служба Путина, ни руководство Московской области не отвечают на запросы журналистов.

Предыстория: 

  • 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина.
  • Официальная площадь дворца – 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом – 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Сам Путин заявил, что этот дворец ему никогда не принадлежал.

Темы: ПутинстроительствонедвижимостьРосcия
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