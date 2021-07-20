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У Путіна запевняють: Роздаємо паспорти РФ на Донбасі не для анексії ОРДЛО

Вівторок, 20 липня 2021, 18:01

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак стверджує, що видача паспортів РФ на Донбасі носить виключно гуманітарний характер і не може розглядатися як інструмент включення ОРДЛО до складу Росії.

Джерело: заява Козака в інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, яку цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Якщо бути точним, близько 470 тис. жителів отримали російський паспорт. Рішення про спрощений порядок видачі паспортів було прийнято виключно як гуманітарний захід після того, як була введена блокада Донбасу і його мешканці були обмежені у своїх цивільних правах. Рішення про видачу паспортів не може розглядатися як інструмент або ознаки подальшого включення "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії... Наші дії ні в чому не суперечать існуючим міжнародно-правовим нормам і практикам інших держав".

Деталі: За його словами, "щойно ситуація на Донбасі буде врегульована, зникне необхідність і в цьому рішенні. Загальний порядок надання громадянства буде відновлений".

Козак повторив тезу про загрозу "геноциду" російськомовних на Донбасі з боку радикальних націоналістів і заявив, що Москва "не залишиться байдужою" в такій ситуації, як "і вся світова спільнота".

Нагадаємо: За даними української омбудсменки Людмили Денісової, Росія примусово видала понад 600 тисяч своїх паспортів на окупованих територіях сходу України.

Теми: ОРДЛОпаспортРосіяПутінанексія


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