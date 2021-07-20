Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина уверяют: Раздаем паспорта РФ на Донбассе не для аннексии ОРДЛО

Вторник, 20 июля 2021, 18:01
У Путина уверяют: Раздаем паспорта РФ на Донбассе не для аннексии ОРДЛО

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак утверждает, что выдача паспортов РФ на Донбассе носит исключительно гуманитарный характер и не может рассматриваться как инструмент включения ОРДЛО в состав России.

Источник: заявление Козака в интервью французскому изданию Politique Internationale, которое цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если быть точным, порядка 470 тыс. жителей получили российский паспорт. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были ограничены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России… Наши действия ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств ".

Детали: По его словам, "как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен".

Козак повторил тезис об угрозе "геноцида" русскоязычных на Донбассе со стороны радикальных националистов и заявил, что Москва "не останется безучастной" в такой ситуации, как "и все мировое сообщество".

Напомним: По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия принудительно выдала более 600 тысяч своих паспортов на оккупированных территориях востока Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОпаспорт РосcияПутинаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: