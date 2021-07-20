У Путина уверяют: Раздаем паспорта РФ на Донбассе не для аннексии ОРДЛО

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак утверждает, что выдача паспортов РФ на Донбассе носит исключительно гуманитарный характер и не может рассматриваться как инструмент включения ОРДЛО в состав России.

Источник: заявление Козака в интервью французскому изданию Politique Internationale, которое цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если быть точным, порядка 470 тыс. жителей получили российский паспорт. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были ограничены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России… Наши действия ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств ".

Детали: По его словам, "как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен".

Козак повторил тезис об угрозе "геноцида" русскоязычных на Донбассе со стороны радикальных националистов и заявил, что Москва "не останется безучастной" в такой ситуации, как "и все мировое сообщество".

Напомним: По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия принудительно выдала более 600 тысяч своих паспортов на оккупированных территориях востока Украины.