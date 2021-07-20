Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Путина уверяют: Раздаем паспорта РФ на Донбассе не для аннексии ОРДЛО

Вторник, 20 июля 2021, 18:01

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак утверждает, что выдача паспортов РФ на Донбассе носит исключительно гуманитарный характер и не может рассматриваться как инструмент включения ОРДЛО в состав России.

Источник: заявление Козака в интервью французскому изданию Politique Internationale, которое цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если быть точным, порядка 470 тыс. жителей получили российский паспорт. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были ограничены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения "ДНР" и "ЛНР" в состав России… Наши действия ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств ".

Детали: По его словам, "как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен".

Козак повторил тезис об угрозе "геноцида" русскоязычных на Донбассе со стороны радикальных националистов и заявил, что Москва "не останется безучастной" в такой ситуации, как "и все мировое сообщество".

Напомним: По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия принудительно выдала более 600 тысяч своих паспортов на оккупированных территориях востока Украины.

Темы: ОРДЛОпаспорт РосcияПутинаннексия
powered by lun.ua
Главное сегодня

6 каналов показывали фильмы на русском после 16 июля

фотоВ Днепре произошел взрыв

Еще шесть стран ЕС могут открыться для украинцев в ближайшие дни

США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico

Главные новости вторника и ночи: "Ровноазот", наводнения в Китае, полет Безоса

Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство

Все новости...
ОРДЛО
Россия разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму
В ОРЛО наблюдается острый дефицит питьевой воды – МинТОТ
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов
Последние новости
13:17
Стартовал пятый этап COVID-вакцинации: прививки могут получить и некоторые иностранцы
13:07
Британия обвинила ЕС в подрыве суверенитета из-за статуса Гибралтара
13:05
Ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского – ОП
12:41
Какой у вас риск заразиться, попасть в больницу или умереть от COVID-19? Таблица
12:36
В Киеве за сутки – 232 новых больных COVID и одна смерть
12:20
Рынок земли: количество сделок за три недели приближается к полутора тысячи
12:13
Жара уходит из Украины – прогноз
12:07
Курс валют на 21 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:57
В одной из ключевых оппозиционных партий Польши допустили "закрытие глаз" на оккупацию Крыма
11:50
Китай с перспективой рассматривает сотрудничество с Украиной
Все новости...