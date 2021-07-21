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“Дельта” спричинила понад 80% нових COVID-випадків в США

Середа, 21 липня 2021, 06:57

Варіант "Дельта" COVID-19 є причиною понад 80% нових випадків COVID-19 в США.

Джерело: Reuters з посиланням на провідного експерта США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі на слуханнях в Сенаті США, директора Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенську

Деталі: За словами Валенської, за останній тиждень в США в середньому було 239 смертей на день, що майже на 48% вище, ніж попереднього тижня.

Зазначається, що вакцини залишаються більш ніж на 90% ефективними в запобіганні госпіталізаціям і смертям.

Знати більшеШтам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • Варіант "Дельта" вважається дуже заразним і більш стійким до вакцини, особливо після лише однієї дози.
  • За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючимваріантом у світі.
  • Станом на 2 липня штам "Дельта" підтвердилиу 98 країнах. 

Теми: СШАкоронавірус


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