“Дельта” спричинила понад 80% нових COVID-випадків в США
Середа, 21 липня 2021, 06:57
Варіант "Дельта" COVID-19 є причиною понад 80% нових випадків COVID-19 в США.
Джерело: Reuters з посиланням на провідного експерта США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі на слуханнях в Сенаті США, директора Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенську
Деталі: За словами Валенської, за останній тиждень в США в середньому було 239 смертей на день, що майже на 48% вище, ніж попереднього тижня.
Зазначається, що вакцини залишаються більш ніж на 90% ефективними в запобіганні госпіталізаціям і смертям.
Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- Варіант "Дельта" вважається дуже заразним і більш стійким до вакцини, особливо після лише однієї дози.
- За повідомленням ВООЗ, варіант "Дельта" стає домінуючимваріантом у світі.
- Станом на 2 липня штам "Дельта" підтвердилиу 98 країнах.