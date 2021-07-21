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"Дельта" вызвала более 80% новых COVID-случаев в США

Среда, 21 июля 2021, 06:57
Дельта вызвала более 80% новых COVID-случаев в США

Вариант "Дельта" COVID-19 является причиной более 80% новых случаев COVID-19 в США.

Источник: Reuters со ссылкой на ведущего эксперта США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи на слушаниях в Сенате США, директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенскую

Детали: По словам Валенской, за последнюю неделю в США в среднем было 239 смертей в день, что почти на 48% выше, чем на предыдущей неделе.

Отмечается, что вакцины остаются более чем на 90% эффективными в предотвращении госпитализаций и смертей.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним:

  • Вариант "Дельта" считается очень заразным и более устойчивым к вакцине, особенно после только одной дозы.
  • По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.
  • По состоянию на 2 июля штамм "Дельта" подтвердили в 98 странах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкоронавирус
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