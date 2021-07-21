Авария на "Ривнеазот": новый глава МВД назвал предварительные причины
Причиной аварии на химическом заводе "Ривнеазот" может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя или коррозия участка трубопровода.
Источник: глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства 21 июля, комментарий департамента корпоративных коммуникаций Group DF
Прямая речь: "Вчера в 16.57 на ЧАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха неконцентрированной азотной кислоты и произошла разгерметизация трубопровода. Произошел разовый выброс небольшого количества нитрозных газов, которые видели граждане, и что попало в СМИ.
Уже через 26 минут персоналом объекта утечка газа была прекращена. В результате происшествия приостановлена работа одного участка работы цеха азотной кислоты. Сам производственный процесс предприятия не останавливался. Пострадавших или загрязнения территории не зафиксировано. Согласно информации ГСЧС, выбросы газа не представляют угрозы жизни и здоровью граждан".
Детали: Относительно причин Монастырский отметил, что само предприятие функционирует с 1969 года, по предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопроводов в последние десятилетия ни происходил. Поэтому предварительные причины могут быть: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательные выводы сделает специальная комиссия, которая сейчас работает на предприятии.
МВД рекомендует проведение внеплановых проверок всех химически опасных объектов 1 и 2 степени химопасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий.
UPD: В то же время пресс-служба холдинга Дмитрия Фирташа Group DF, которому принадлежит "Ривнеазот", в официальном комментарии отметила, что завод уже начал работы по устранению последствий разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты. По оценкам специалистов Ostchem, ремонтные работы по восстановлению полноценной работы этого цеха будут завершены в течение 2 недель.
Также в компании выразили удивление оценкам, прозвучавшим на заседании Кабмина, и пообещали назвать причину после заключения спецкомиссии химиков и инженеров, которая сейчас анализирует причины аварии.
Прямая речь директора по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова: "Нас удивляет, что причины произошедшего ЧП берутся озвучивать чиновники, которые совершенно далеки от производственных процессов в химии, у которых нет достаточных данных для комментариев. Как только будет полное заключение специальной комиссии, мы естественно публично озвучим причину произошедшего".
Что предшествовало: 20 июля в Ровно на территории завода ЧАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами.
К городу приблизилось облако рыжего дыма. В то же время спасатели говорят, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.
Напомним: Предприятие "Ривнеазот" входит в структуру Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа