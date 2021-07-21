Авария на "Ривнеазот": новый глава МВД назвал предварительные причины

Причиной аварии на химическом заводе "Ривнеазот" может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя или коррозия участка трубопровода.

Источник: глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства 21 июля, комментарий департамента корпоративных коммуникаций Group DF

Прямая речь: "Вчера в 16.57 на ЧАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха неконцентрированной азотной кислоты и произошла разгерметизация трубопровода. Произошел разовый выброс небольшого количества нитрозных газов, которые видели граждане, и что попало в СМИ.

Уже через 26 минут персоналом объекта утечка газа была прекращена. В результате происшествия приостановлена ​​работа одного участка работы цеха азотной кислоты. Сам производственный процесс предприятия не останавливался. Пострадавших или загрязнения территории не зафиксировано. Согласно информации ГСЧС, выбросы газа не представляют угрозы жизни и здоровью граждан".

Детали: Относительно причин Монастырский отметил, что само предприятие функционирует с 1969 года, по предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопроводов в последние десятилетия ни происходил. Поэтому предварительные причины могут быть: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательные выводы сделает специальная комиссия, которая сейчас работает на предприятии.

МВД рекомендует проведение внеплановых проверок всех химически опасных объектов 1 и 2 степени химопасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий.

UPD: В то же время пресс-служба холдинга Дмитрия Фирташа Group DF, которому принадлежит "Ривнеазот", в официальном комментарии отметила, что завод уже начал работы по устранению последствий разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты. По оценкам специалистов Ostchem, ремонтные работы по восстановлению полноценной работы этого цеха будут завершены в течение 2 недель.

Также в компании выразили удивление оценкам, прозвучавшим на заседании Кабмина, и пообещали назвать причину после заключения спецкомиссии химиков и инженеров, которая сейчас анализирует причины аварии.

Прямая речь директора по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова: "Нас удивляет, что причины произошедшего ЧП берутся озвучивать чиновники, которые совершенно далеки от производственных процессов в химии, у которых нет достаточных данных для комментариев. Как только будет полное заключение специальной комиссии, мы естественно публично озвучим причину произошедшего".

Что предшествовало: 20 июля в Ровно на территории завода ЧАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами.

К городу приблизилось облако рыжего дыма. В то же время спасатели говорят, что химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет.

Напомним: Предприятие "Ривнеазот" входит в структуру Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа