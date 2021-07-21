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Російський політтехнолог Шувалов оскаржує заборону в’їзду в Україну

Середа, 21 липня 2021, 16:51
Російський політтехнолог Шувалов оскаржує заборону в’їзду в Україну

Російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов на Державну міграційну службу України, Департамент карного розшуку Національної поліції України та начальника відділення прикордонників в аеропорту "Бориспіль" через недопуск в Україну.

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва

Деталі: Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби України, Департаменту карного розшуку Національної поліції України та начальника одного з відділень інспекторів прикордонного служби "Бориспіль-2" Окремого пропускного пункту "Київ".

Серед вимог позову – визнати протиправними дії Державної міграційної служби 2 червня 2021 року щодо заборони в’їзду в Україну Ігорю Шувалову та дії Департаменту карного розшуку Нацполіції щодо складення і подання відповідної  інформації до ДМС у зв’язку із відсутністю підстав для заборони його в’їзду.

Позивач також оскаржує:

- рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в’їзд в Україну строком на три роки;

- доручення ДМС від 2 червня 2021 року, надане Державній прикордонній службі України;

- рішення начальника 4-го відділення інспекторів прикордонного служби "Бориспіль-2" ОКПК "Київ" Наталії Сивак від 3 червня 2021 року про відмову у перетинанні державного кордону України Ігорю Шувалову.

Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Передісторія: 

  • Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні з часів президентства Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука. Він відповідав за інформаційну політику у Віктора Януковича.
  • У 2014 році Служба безпеки повідомила Ігорю Шувалову про примусове видворення з України.
  • У травні 2017 року російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборонили в'їзд в Україну строком на 5 років.
  • 3 червня 2021 року Шувалова завернули на кордоні.

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"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПрикордонна службаМіграційна службаполіціясуд
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