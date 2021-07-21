Російський політтехнолог Шувалов оскаржує заборону в’їзду в Україну
Російський політтехнолог Ігор Шувалов подав позов на Державну міграційну службу України, Департамент карного розшуку Національної поліції України та начальника відділення прикордонників в аеропорту "Бориспіль" через недопуск в Україну.
Джерело: Окружний адміністративний суд Києва
Деталі: Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби України, Департаменту карного розшуку Національної поліції України та начальника одного з відділень інспекторів прикордонного служби "Бориспіль-2" Окремого пропускного пункту "Київ".
Серед вимог позову – визнати протиправними дії Державної міграційної служби 2 червня 2021 року щодо заборони в’їзду в Україну Ігорю Шувалову та дії Департаменту карного розшуку Нацполіції щодо складення і подання відповідної інформації до ДМС у зв’язку із відсутністю підстав для заборони його в’їзду.
Позивач також оскаржує:
- рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в’їзд в Україну строком на три роки;
- доручення ДМС від 2 червня 2021 року, надане Державній прикордонній службі України;
- рішення начальника 4-го відділення інспекторів прикордонного служби "Бориспіль-2" ОКПК "Київ" Наталії Сивак від 3 червня 2021 року про відмову у перетинанні державного кордону України Ігорю Шувалову.
Суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Передісторія:
- Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні з часів президентства Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука. Він відповідав за інформаційну політику у Віктора Януковича.
- У 2014 році Служба безпеки повідомила Ігорю Шувалову про примусове видворення з України.
- У травні 2017 року російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборонили в'їзд в Україну строком на 5 років.
- 3 червня 2021 року Шувалова завернули на кордоні.
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