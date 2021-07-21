Российский политтехнолог Шувалов обжалует запрет въезда в Украину

Российский политтехнолог Игорь Шувалов подал иск на Государственную миграционную службу Украины, Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины и начальника отделения пограничников в аэропорту "Борисполь" из-за недопуска в Украину.

Источник: Окружной административный суд Киева

Детали: Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе Украины, Департаменту уголовного розыска Национальной полиции Украины и начальнику одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" Отдельного пропускного пункта "Киев".

Среди требований иска – признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 года по запрету въезда в Украину Игорю Шувалову и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции по составлению и подаче соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда.

Истец также оспаривает:

- решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года;

- поручение ГМС от 2 июня 2021 года, выданное Государственной пограничной службе Украины;

- решение начальника 4-го отделения инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" ОКПК "Киев" Натальи Сивак от 3 июня 2021 года об отказе в пересечении государственной границы Украины Игорю Шувалову.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Предыстория:

Будучи гражданином России, Шувалов вел активную деятельность в Украине со времен президентства Леонида Кучмы, когда работал на главу его администрации Виктора Медведчука. Он отвечал за информационную политику у Виктора Януковича.

В 2014 году Служба безопасности сообщила Игорю Шувалову о принудительном выдворении из Украины.

В мае 2017 года российскому политтехнологу Игорю Шувалову запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.

3 июня 2021 года Шувалова завернули на границе.

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