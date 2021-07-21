Вода для Криму: окупанти виділили 222 млн на свердловини
Російський уряд вирішив направити 222 млн рублів з резервного фонду на "забезпечення надійного водопостачання" окупованого РФ Криму.
Джерело: сайт уряду РФ
Деталі: Повідомляється, що кошти підуть на обв'язку свердловин питної води, розвіданих в 2021 році. Ця процедура передбачає "встановлення обладнання, необхідного для експлуатації джерела, а також проведення робіт, пов'язаних з його захистом від зовнішніх впливів". Частина субсидії також планується направити на будівництво водоводів.
У Росії очікують, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води на окупований півострів в обсязі не менше 10 тис. Кубометрів на добу.
Раніше Росією був затверджений план "по забезпеченню надійного водопостачання" окупованих Криму і Севастополя загальною вартістю 48 млрд рублів.
Нагадаємо:
- У Росії заявляли, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.
- Дамба на межі з Кримом побудована на 80%, але вона не дає дніпровській воді потрапляти на окупований півострів.
- Північно-Кримський канал був відкритий 1963 року, до 2014 року він забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді (понад 1,2 млрд. м³ на рік).
- Канал було перекрито в 2014 році після окупації Криму Росією. Тимчасову греблю будували з металевих конструкцій та мішків із піском.