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Вода для Криму: окупанти виділили 222 млн на свердловини

Середа, 21 липня 2021, 18:55
Вода для Криму: окупанти виділили 222 млн на свердловини

Російський уряд вирішив направити 222 млн рублів з резервного фонду на "забезпечення надійного водопостачання" окупованого РФ Криму.

Джерело: сайт уряду РФ

Деталі: Повідомляється, що кошти підуть на обв'язку свердловин питної води, розвіданих в 2021 році. Ця процедура передбачає "встановлення обладнання, необхідного для експлуатації джерела, а також проведення робіт, пов'язаних з його захистом від зовнішніх впливів". Частина субсидії також планується направити на будівництво водоводів.

У Росії очікують, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води на окупований півострів в обсязі не менше 10 тис. Кубометрів на добу.

Раніше Росією був затверджений план "по забезпеченню надійного водопостачання" окупованих Криму і Севастополя загальною вартістю 48 млрд рублів.

Нагадаємо:

  • У Росії заявляли, що свердловини в Азовському морі для постачання води в окупований Крим почнуть бурити з липня.
  • Дамба на межі з Кримом побудована на 80%, але вона не дає дніпровській воді потрапляти на окупований півострів.
  • Північно-Кримський канал був відкритий 1963 року, до 2014 року він забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді (понад 1,2 млрд. м³ на рік). 
  • Канал було перекрито в 2014 році після окупації Криму Росією. Тимчасову греблю будували з металевих конструкцій та мішків із піском. 

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосіявода
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