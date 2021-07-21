Вода для Криму: окупанти виділили 222 млн на свердловини

Російський уряд вирішив направити 222 млн рублів з резервного фонду на "забезпечення надійного водопостачання" окупованого РФ Криму.

Джерело: сайт уряду РФ

Деталі: Повідомляється, що кошти підуть на обв'язку свердловин питної води, розвіданих в 2021 році. Ця процедура передбачає "встановлення обладнання, необхідного для експлуатації джерела, а також проведення робіт, пов'язаних з його захистом від зовнішніх впливів". Частина субсидії також планується направити на будівництво водоводів.

У Росії очікують, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води на окупований півострів в обсязі не менше 10 тис. Кубометрів на добу.

Раніше Росією був затверджений план "по забезпеченню надійного водопостачання" окупованих Криму і Севастополя загальною вартістю 48 млрд рублів.

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