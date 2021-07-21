Вода для Крыма: оккупанты выделили 222 млн на скважины

Российское правительство решило направить 222 млн рублей из резервного фонда на "обеспечение надёжного водоснабжения" оккупированного РФ Крыма.

Источник: сайт правительства РФ

Детали: Сообщается, что средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает "установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий". Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов.

В России ожидают, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды на оккупированный полуостров в объёме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.

Ранее Россией был утверждён план "по обеспечению надёжного водоснабжения" оккупированных Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей.

Напомним: