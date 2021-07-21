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Вода для Крыма: оккупанты выделили 222 млн на скважины

Среда, 21 июля 2021, 18:55
Вода для Крыма: оккупанты выделили 222 млн на скважины

Российское правительство решило направить 222 млн рублей из резервного фонда на "обеспечение надёжного водоснабжения" оккупированного РФ Крыма.

Источник: сайт правительства РФ

Детали: Сообщается, что средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает "установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий". Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов.

В России ожидают, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды на оккупированный полуостров в объёме не менее 10 тыс. кубометров в сутки.

Ранее Россией был утверждён план "по обеспечению надёжного водоснабжения" оккупированных Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей.

Напомним:

  • В России заявили, что скважины для снабжения оккупированного Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля.
  • Дамба на границе с Крымом построена на 80%, но она не дает днепровской воде попадать на оккупированный полуостров.
  • Северо-Крымский канал был открыт в 1963 году, до 2014 года он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде (более 1,2 млрд м³ в год).
  • Канал был перекрыт в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Временную плотину строили из металлических конструкций и мешков с песком.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcиявода
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