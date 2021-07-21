Окупанти двічі порушили "тишу", у ЗСУ один поранений

Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Також в зоні ООС підірвався український військовий, він у лікарні.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси".

Деталі: Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий отримав осколкові поранення.

Воїн у лікувальному закладі, його стан задовільний.