Окупанти двічі порушили "тишу", у ЗСУ один поранений
Середа, 21 липня 2021, 19:36
Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Також в зоні ООС підірвався український військовий, він у лікарні.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси".
Деталі: Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий отримав осколкові поранення.
Воїн у лікувальному закладі, його стан задовільний.
Українська правда