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Оккупанты дважды нарушили "тишину", в ВСУ один ранен

Среда, 21 июля 2021, 19:36
Оккупанты дважды нарушили тишину, в ВСУ один ранен

С начала этого периода зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Также в зоне ООС подорвался украинский военный, он в больнице.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы".

Детали: В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения.

Воин в лечебном заведении, его состояние удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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