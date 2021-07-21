Оккупанты дважды нарушили "тишину", в ВСУ один ранен

С начала этого периода зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Также в зоне ООС подорвался украинский военный, он в больнице.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы".

Детали: В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения.

Воин в лечебном заведении, его состояние удовлетворительное.