Оккупанты дважды нарушили "тишину", в ВСУ один ранен
Среда, 21 июля 2021, 19:36
С начала этого периода зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Также в зоне ООС подорвался украинский военный, он в больнице.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы".
Детали: В результате подрыва на неизвестном взрывном устройства один военный получил осколочные ранения.
Воин в лечебном заведении, его состояние удовлетворительное.
Украинская правда