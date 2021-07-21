Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС підштовхує країни до Третьої світової – Лукашенко

Середа, 21 липня 2021, 21:32
ЄС підштовхує країни до Третьої світової – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Євросоюзу ведуть гібридну війну проти Білорусі, Китаю і Росії, створюють напругу і підштовхують до Третьої світової війни. А в провокаціях в самій країні звинуватив США, Україну, Польщу, Латвію та Литву.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю арабомовному телеканалу Sky News Arabia, якого цитує білоруське державне видання БелТА, ТАСС

Пряма мова Лукашенко: "Європейці, націлюючи гібридну війну на нас, Росію і навіть на Китай, не тільки створюють осередок високої напруги, а й підштовхують до Третьої світової війни ...

За провокаціями перш за все, це нам абсолютно відомо, стоять США, їх спецслужби, і не тільки. Перш за все цей порядок денний формують там політики, а спецслужби - виконавці. Тому що замовити вбивство президента можливе лише за згодою вищого керівництва тієї чи іншої країни. Країни, з яких здійснюється виконання цих заходів, ми їх теж знаємо - це Литва, частково Латвія, передусім Польща і Україна.

Останнім часом ми бачимо керівництво терористами, які діють в Білорусі, з боку Німеччини.

З ними по-хорошому неможливо. Демократія, права людини - це все слова. Ми зовсім недавно при спробі скоєння терористичних актів на території Білорусі і вбивства журналістів, ваших колег, затримали масу людей. Ми ці факти передали керівництву Німеччини. Ви думаєте, нам досі відповіли? Ні. З боку втікачів білорусів, екстремістів, терористів, сплановані чергові провокації проти Білорусі. Ми такі факти направили правоохоронним органам Литви та Польщі. Ви думаєте, пішли якісь дії з боку керівництва Литви і Польщі? Ні, навпаки, нагнітається ситуація. Тому з ними людською мовою, мовою права розмовляти марно".

Нагадаємо:

  • 21 липня міністерство оборони Білорусі повідомило про прибуття перших ешелонів з російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки до військових навчань "Захід-2021".
  • Лукашенко заявив про нібито виявлені терористичні осередки, до яких причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнаСШАЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: