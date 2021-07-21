ЄС підштовхує країни до Третьої світової – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Євросоюзу ведуть гібридну війну проти Білорусі, Китаю і Росії, створюють напругу і підштовхують до Третьої світової війни. А в провокаціях в самій країні звинуватив США, Україну, Польщу, Латвію та Литву.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю арабомовному телеканалу Sky News Arabia, якого цитує білоруське державне видання БелТА, ТАСС

Пряма мова Лукашенко: "Європейці, націлюючи гібридну війну на нас, Росію і навіть на Китай, не тільки створюють осередок високої напруги, а й підштовхують до Третьої світової війни ...

За провокаціями перш за все, це нам абсолютно відомо, стоять США, їх спецслужби, і не тільки. Перш за все цей порядок денний формують там політики, а спецслужби - виконавці. Тому що замовити вбивство президента можливе лише за згодою вищого керівництва тієї чи іншої країни. Країни, з яких здійснюється виконання цих заходів, ми їх теж знаємо - це Литва, частково Латвія, передусім Польща і Україна.

Останнім часом ми бачимо керівництво терористами, які діють в Білорусі, з боку Німеччини.

З ними по-хорошому неможливо. Демократія, права людини - це все слова. Ми зовсім недавно при спробі скоєння терористичних актів на території Білорусі і вбивства журналістів, ваших колег, затримали масу людей. Ми ці факти передали керівництву Німеччини. Ви думаєте, нам досі відповіли? Ні. З боку втікачів білорусів, екстремістів, терористів, сплановані чергові провокації проти Білорусі. Ми такі факти направили правоохоронним органам Литви та Польщі. Ви думаєте, пішли якісь дії з боку керівництва Литви і Польщі? Ні, навпаки, нагнітається ситуація. Тому з ними людською мовою, мовою права розмовляти марно".

Нагадаємо: