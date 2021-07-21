ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза ведут гибридную войну против Беларуси, Китая и России, создают напряжение и подталкивают к Третьей мировой войне. А в провокациях в самой стране обвинил США, Украину, Польшу, Латвию и Литву.

Источник: Лукашенко в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, которого цитирует беларусское государственное издание БелТА, ТАСС

Прямая речь Лукашенко: "Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к Третьей мировой войне…

За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина.

В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии.

С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека - это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых беларусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно".

Напомним: