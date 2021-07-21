Зеленский ответил на приглашение Байдена

Президент Владимир Зеленский заявил, что 30 августа в Белом доме ожидает плодотворную встречу с лидером США Джо Байденом.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США 30 августа.

Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ".

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку 🇺🇦 та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

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