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Зеленский ответил на приглашение Байдена

Среда, 21 июля 2021, 21:54
Зеленский ответил на приглашение Байдена

Президент Владимир Зеленский заявил, что 30 августа в Белом доме ожидает плодотворную встречу с лидером США Джо Байденом.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США 30 августа.

Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ".

Предыстория:

  • На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
  • 7 июня онипоговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденСША
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