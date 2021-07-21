Зеленский ответил на приглашение Байдена
Президент Владимир Зеленский заявил, что 30 августа в Белом доме ожидает плодотворную встречу с лидером США Джо Байденом.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США 30 августа.
Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ".
Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку 🇺🇦 та підтримки реформ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021
Предыстория:
- На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
- 7 июня онипоговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.