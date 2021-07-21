Президент підписав закон про корінні народи

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон "Про корінні народи України" № 1616-IX, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Згідно з текстом документу, "корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України". Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.

За законом створять представницькі органи корінних народів, які наділять правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені.

Метою закону є визначення правового статусу корінних народів та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів.

Корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус. Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів.

Згідно з документом, корінні народи мають право на дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини.

Також корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

Крім того, корінні народи можуть спрямовувати частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території АР Крим та міста Севастополя, на свої потреби.

Представницькі органи корінних народів зможуть брати участь у їхньому міжнародному представництві.

Передісторія: Президент РФ Володимир Путін вважає, що цей закон "оголошує російський народ некорінним на території України", і навіть порівняв його зі зброєю масового ураження.