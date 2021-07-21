Президент подписал закон о коренных народах

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Источник: Офіс президента

Детали: Согласно тексту документа, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины". В частности, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, является крымские татары, караимы и крымчаки.

По закону создадут представительные органы коренных народов, которые наделят правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Целью закона является определение правового статуса коренных народов и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов.

Согласно документу, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды.

Представительные органы коренных народов смогут участвовать в их международном представительстве.

Предыстория: Президент РФ Владимир Путин считает, что этот закон "объявляет русский народ некоренным на территории Украины", а также сравнил его с оружием массового поражения.