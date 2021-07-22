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Зросла кількість загиблих через повінь у Китаї

Четвер, 22 липня 2021, 03:00

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок повені в китайській провінції Хенань.

Джерело: Reuters

Деталі: Сім осіб зникли безвісти.

Серед загиблих були чотири жителі міста Гун'ї, розташованого на березі Жовтої ріки, як і столиця провінції Чженчжоу.

Уточнюється, що в Чженчжоу близько 100 тисяч осіб були евакуйовані.

У найближчі три дні в Хенань очікується більше дощів, і Народно-визвольна армія відправила більше 5700 солдатів і військовослужбовців для допомоги в пошуково-рятувальних операціях.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

Передісторія:

  • В  Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла протягом кількох днів.
  • Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.
  • У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу. 
  • Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.

Теми: стихійне лихоКитай


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