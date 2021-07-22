Зросла кількість загиблих через повінь у Китаї

Щонайменше 25 людей загинули внаслідок повені в китайській провінції Хенань.

Джерело: Reuters

Деталі: Сім осіб зникли безвісти.

Серед загиблих були чотири жителі міста Гун'ї, розташованого на березі Жовтої ріки, як і столиця провінції Чженчжоу.

Уточнюється, що в Чженчжоу близько 100 тисяч осіб були евакуйовані.

У найближчі три дні в Хенань очікується більше дощів, і Народно-визвольна армія відправила більше 5700 солдатів і військовослужбовців для допомоги в пошуково-рятувальних операціях.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

Передісторія: