YouTube поудалял видео президента Болсонару с дезинформацией о COVID-19

Видеосервис YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару, где распространяли дезинформацию о коронавирусе.

Источник: Reuters со ссылкой на пресс-релиз YouTube

Детали: Как отмечается, правила сервиса "не разрешают контент, в котором говорится, что гидроксихлорохин и / или ивермектин эффективны для лечения или профилактики COVID-19; в котором говорится, что есть лекарство от болезни, или что маски не помогают предотвратить распространение вируса".

YouTube принял решение "после тщательной проверки" и без учета работы Болсонару или политической идеологии.

Reuters пишет, что канал Болсонару на YouTube транслирует еженедельные выступления по стране, которые представляют собой мероприятия, на которые он приглашает министров, отвечает на вопросы зрителей и критикует своих недругов.

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