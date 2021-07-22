YouTube поудалял видео президента Болсонару с дезинформацией о COVID-19
Видеосервис YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару, где распространяли дезинформацию о коронавирусе.
Источник: Reuters со ссылкой на пресс-релиз YouTube
Детали: Как отмечается, правила сервиса "не разрешают контент, в котором говорится, что гидроксихлорохин и / или ивермектин эффективны для лечения или профилактики COVID-19; в котором говорится, что есть лекарство от болезни, или что маски не помогают предотвратить распространение вируса".
YouTube принял решение "после тщательной проверки" и без учета работы Болсонару или политической идеологии.
Reuters пишет, что канал Болсонару на YouTube транслирует еженедельные выступления по стране, которые представляют собой мероприятия, на которые он приглашает министров, отвечает на вопросы зрителей и критикует своих недругов.
Предыстория:
- Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
- Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
- В середине апреля Верховный суд Бразилии дал согласие на расследование действий Болсонару в связи с пандемией.