У зоні ООС за минулу добу бойовики тричі відкривали вогонь, до ранку тихо 

21 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, з опівночі до 7-ї ранку 22 липня – жодного.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Деталі: В цю середу у напрямку Авідіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища ПІски противник застосовував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар'їнки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.