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В зоне ООС за минувшие сутки боевики трижды открывали огонь, до утра тихо

Четверг, 22 июля 2021, 08:58

21 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, с полуночи до 7 утра 22 июля – ни одного.

Источник: утренняя сводка относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил 

Детали: В эту среду в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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