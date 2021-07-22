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Зони епіднебезпеки: у трьох областях погана динаміка госпіталізацій

Четвер, 22 липня 2021, 12:42

Київська, Тернопільська й Херсонська області не відповідають зеленій зоні за динамікою рівня госпіталізацій із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус. 

Джерело: дані МОЗ, опубліковані 22 липня 

Деталі: Станом на 21 липня у двох областях цей показник при граничній нормі в 50% перевищено у Київській області (54,4%), Тернопільській області (110%) та Херсонській області (50,7%). 

 

При цьому в Тернопільській області перевищення динаміки госпіталізацій тримається три дні поспіль. На Одещині ситуація покращилася (20 липня Одеська і Тернопільська області не відповідали зеленій зоні за цим показником).

Поки що всі регіони України перебувають у зеленій зоні епіднебезпеки. У червону зону область потрапляє, якщо червоному рівню відповідає не менш як два показники.

Нагадаємо: З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, уряд продовжив його до 31 серпня. 

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус 9 червня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміякарантинМОЗ
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