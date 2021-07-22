Зони епіднебезпеки: у трьох областях погана динаміка госпіталізацій

Київська, Тернопільська й Херсонська області не відповідають зеленій зоні за динамікою рівня госпіталізацій із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірус.

Джерело: дані МОЗ, опубліковані 22 липня

Деталі: Станом на 21 липня у двох областях цей показник при граничній нормі в 50% перевищено у Київській області (54,4%), Тернопільській області (110%) та Херсонській області (50,7%).

При цьому в Тернопільській області перевищення динаміки госпіталізацій тримається три дні поспіль. На Одещині ситуація покращилася (20 липня Одеська і Тернопільська області не відповідали зеленій зоні за цим показником).

Поки що всі регіони України перебувають у зеленій зоні епіднебезпеки. У червону зону область потрапляє, якщо червоному рівню відповідає не менш як два показники.

Нагадаємо: З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин, уряд продовжив його до 31 серпня.

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус 9 червня.