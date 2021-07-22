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Зоны эпидопасности: в трех областях плохая динамика госпитализаций

Четверг, 22 июля 2021, 12:42

Киевская, Тернопольская и Херсонская области не соответствуют зеленой зоне по динамике уровня госпитализаций с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирус.

Источник: данные МОЗ, опубликованные 22 июля

Детали: По состоянию на 21 июля в двух областях этот показатель при предельной норме в 50% превышен в Киевской области (54,4%), Тернопольской области (110%) и Херсонской области (50,7%).

 

При этом в Тернопольской области превышение динамики госпитализаций держится три дня подряд. В Одесской области ситуация улучшилась (20 июля Одесская и Тернопольская области не соответствовали зеленой зоне по этому показателю).

Пока все регионы Украины находятся в зеленой зоне эпидопасности. В красную зону область попадает, если красному уровню соответствует не менее двух показателей.

Напомним: С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин, правительство продлило его до 31 августа.

Вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости коронавирусом 9 июня.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиякарантинМинздрав
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