Мін'юст про одіозну скаргу проти України: РФ сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні

У Міністерстві юстиції України кажуть, що скаргу Росії до Європейського суду з прав людини на Україну чекає неминуча поразка, в тому числі через низку порушень з юридичної точки зору.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська та його заступник Іван Ліщина, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Малюськи: "Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка. Ну але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи - у їх ворота".

Деталі: Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина звертає увагу, що на сайті Мін'юсту РФ щодо цієї "блискучої перемоги Російської юридичної думки над здоровим глуздом" нічого немає.

Ліщина дає просвітній "лайфхак" Генпрокуратури РФ щодо особливості участі в процесі в ЄСПЛ: заявникам потрібно пояснити ЄСПЛ, які саме права, передбачені Європейською конвенцією з прав людини, порушені тими обставинами, на які вони посилаються. У повідомленні ж ГП РФ немає жодних посилань на будь-які статті Конвенції або Протоколів.

Також викликає питання, яким саме чином РФ збирається пояснювати виконання формальних вимог прийнятності, зокрема, шестимісячного строку подання заяви, наприклад, щодо скарг стосовно МН17, або подій на Майдані та у Будинку Профспілок в Одесі, що відбулись у 2014 р.

Пряма мова Ліщини: "Щодо правила 39, хтось дайте Генпрокуратурі РФ переклад російською фрази "Court, apply Rule 39 only where there is an imminent risk of irreparable damage" (Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 104, 4 February 2005). Чи в них він вже є, разом із поясненням, чому такої "безпосередньої небезпеки" не було рік чи два роки тому?

Викликає питання фальстарт в оприлюднені інформації щодо нової заяви – на сайті Суду ніякої інформації щодо нової міждержавної заяви немає, а Генпрокуратура вже звітує про її подання? Чи це щоб потім волати, що Суд безпідставно відмовив у застосуванні Правила 39?

Нарешті, вишенька на торті: заява МЗС РФ, в якій він "очікує" "неупередженого і неполітизованого відношення ЄСПЛ до російської скарги, а також досконального дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів".

Тобто без такої заяви Суд був би політизованим та неуважним, а з заявою нормально почнуть працювати. Може, МЗС встановить для ЄСПЛ якесь загальне правило, щоб він розглядав всі справи за участю РФ "неполітизовано" та "уважно" until instructed otherwise? Ну щоб іншим справам не було прикро, що про них МЗС нічого ЄСПЛу не писав…".

Що передувало: В Офісі президента Володимира Зеленського назвали абсурдом та елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії до ЄСПЛ проти України.

Передісторія: