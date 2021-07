Минюст об одиозной жалобе против Украины: РФ спутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ

В Министерстве юстиции Украины говорят, что жалобу России в Европейский суд по правам человека Украину ждет неминуемое поражение, в том числе из-за ряда нарушений с юридической точки зрения.

Источник: министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Иван Лещина, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Малюськи: "Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиа площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение. Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота".

Детали: Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина обращает внимание, что на сайте Минюста РФ об этой "блестящей победе российской юридической мысли над здравым смыслом" ничего нет.

Лещина дает просветительный "лайфхак" Генпрокуратуре РФ об особенностях участия в процессе в ЕСПЧ: заявителям нужно объяснить ЕСПЧ, какие именно права, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека, нарушены теми обстоятельствами, на которые они ссылаются. В сообщении же ГП РФ нет никаких ссылок на какие-либо статьи Конвенции или Протоколы.

Также вызывает вопрос, каким образом РФ собирается объяснять выполнение формальных требований приемлемости, в частности, о шестимесячном сроке подачи заявления, например, по жалобам относительно МН17 или событий на Майдане и в Доме Профсоюзов в Одессе, которые произошли еще в 2014 года.

Прямая речь Лещины: "Относительно статьи 39, дайте кто-то Генпрокуратуре РФ перевод на русский фразы "Court, apply Rule 39 only where there is an imminent risk of irreparable damage" (Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 104, 4 February 2005). Или у них он уже есть, вместе с объяснением, почему такой "непосредственной опасности" не было год или два года назад?

Вызывает вопросы фальстарт в обнародовании информации о новом заявлении - на сайте Суда никакой информации о новом межгосударственном заявлении нет, а Генпрокуратура уже отчитывается о его подаче? Или это чтобы потом вопить, что Суд безосновательно отказал в применении Правила 39?

Наконец, вишенка на торте: заявление МИД РФ, в котором он "ожидает" "беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе, а также досконального исследования судом представленных государством-истцом материалов и доказательств".

То есть без такого заявления Суд был бы политизированным и невнимательным, а с заявлением нормально начнут работать. Может, МИД установит для ЕСПЧ некое общее правило, чтобы он рассматривал все дела с участием РФ "неполитизированно" и "внимательно" until instructed otherwise? Ну чтобы другим делам не было обидно, что о них МИД ничего ЕСПЧ не написал.. ".

Что предшествовало: В Офисе президента Владимира Зеленского назвали абсурдом и элементом пропаганды межгосударственную жалобу России в ЕСПЧ против Украины.

Предыстория: