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На сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины границей: МИД разбирается

Четверг, 22 июля 2021, 16:54

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио оккупированный Крым отделили от материковой Украины границей.

Источник: сайт Олимпийских игр

Детали: В всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой Украиной и Крымом обозначена граница.

В комментарии "Украинской правде" в министерстве иностранных дел сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Предыстория:

  • "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
  • Старт Олимпийских игр анонсировано с 23 июля по 8 августа. Они будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.
 

Украинская правда
Темы: КрымОлимпиадаоккупацияУкраинаграница
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