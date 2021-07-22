На сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины границей: МИД разбирается
Четверг, 22 июля 2021, 16:54
На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио оккупированный Крым отделили от материковой Украины границей.
Источник: сайт Олимпийских игр
Детали: В всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой Украиной и Крымом обозначена граница.
В комментарии "Украинской правде" в министерстве иностранных дел сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Предыстория:
- "Олимпийские игры" в Токио (Япония) должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса - несмотря на все приготовления.
- Старт Олимпийских игр анонсировано с 23 июля по 8 августа. Они будут происходить без зрителей и с соблюдением всех правил карантина.
Украинская правда