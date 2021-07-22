На сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины границей: МИД разбирается

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио оккупированный Крым отделили от материковой Украины границей.

Источник: сайт Олимпийских игр

Детали: В всплывающем окне Olympics Cheer Zone между материковой Украиной и Крымом обозначена граница.

В комментарии "Украинской правде" в министерстве иностранных дел сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

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