Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мінкульт розгляне охоронний статус "Квітів України" після звернення КМДА

Четвер, 22 липня 2021, 16:42

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що міністерство розгляне охоронний статус "Квітів України", коли КМДА дасть будівлі статус щойно виявленої пам’ятки.

Джерело: Telegram-канал міністра

Пряма мова: "Як вже коментував раніше, для надання охоронного статусу об’єкту – КМДА має надати йому статус щойно виявленої пам’ятки та звернутись з цим до МКІП.

Позиція нашого міністерства у даному випадку незмінна: ми оперативно розглянемо запит".

Передісторія:

  • 12 липня у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

Українська правда
Теми: МінкультуриТкаченкобудівництвоКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"

фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

оновлено, фотоНа хабарі в понад мільйон впіймали заступника голови Харківської облради

інфографікаУ ЄС більше половини дорослих завершили COVID-вакцинацію

Новини 22 липня: позов РФ проти України, угода щодо Nord Stream 2

"Не має жодних шансів": Кулеба прокоментував позов Росії проти України до ЄСПЛ

Усі новини...
Мінкультури
Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція
Мінкульт вніс російського спортивного коментатора до "чорного списку"
Кіркорова виключили зі списку загроз через "судові прецеденти" – СБУ
Останні новини
05:44
США ідентифікували шістьох підозрюваних у вбивстві президента Гаїті
04:45
Близько 100 офіцерів та їхні родини страждають "гаванським синдромом" – ЦРУ
03:46
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
02:49
Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19
02:18
Влада Афганістану звинуватила "Талібан" у вбивстві сотні цивільних осіб
01:40
Італія запроваджує сертифікат про вакцинацію на тлі зростання кількості нових ковід-заражень
00:57
США ввели санкції проти винних у придушенні протестів на Кубі
00:23
"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"
23:46
фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України
23:31
ЮНЕСКО вирішила не вносити Венецію до списку пам’яток під загрозою
Усі новини...