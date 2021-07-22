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Мінкульт розгляне охоронний статус "Квітів України" після звернення КМДА

Четвер, 22 липня 2021, 16:42
Мінкульт розгляне охоронний статус Квітів України після звернення КМДА

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що міністерство розгляне охоронний статус "Квітів України", коли КМДА дасть будівлі статус щойно виявленої пам’ятки.

Джерело: Telegram-канал міністра

Пряма мова: "Як вже коментував раніше, для надання охоронного статусу об’єкту – КМДА має надати йому статус щойно виявленої пам’ятки та звернутись з цим до МКІП.

Позиція нашого міністерства у даному випадку незмінна: ми оперативно розглянемо запит".

Передісторія:

  • 12 липня у центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

Українська правда

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Теми: МінкультуриТкаченкобудівництвоКиїв
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