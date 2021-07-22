Минкульт рассмотрит охранный статус "Цветов Украины" после обращения КГГА
Четверг, 22 июля 2021, 16:42
Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что министерство рассмотрит охранный статус "Цветов Украины", когда КГГА даст зданию статус только выявленного памятника.
Источник: Telegram-канал министра
Прямая речь: "Как уже комментировал ранее, для предоставления охранного статуса объекта - КГГА должен предоставить ему статус только выявленного памятника и обратиться с этим к МКИП.
Позиция нашего министерства в данном случае неизменна: мы оперативно рассмотрим запрос".
Предыстория:
- 12 июля в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
- Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.
Украинская правда