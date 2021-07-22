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Минкульт рассмотрит охранный статус "Цветов Украины" после обращения КГГА

Четверг, 22 июля 2021, 16:42

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что министерство рассмотрит охранный статус "Цветов Украины", когда КГГА даст зданию статус только выявленного памятника.

Источник: Telegram-канал министра

Прямая речь: "Как уже комментировал ранее, для предоставления охранного статуса объекта - КГГА должен предоставить ему статус только выявленного памятника и обратиться с этим к МКИП.

Позиция нашего министерства в данном случае неизменна: мы оперативно рассмотрим запрос".

Предыстория:

  • 12 июля в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
  • Ткаченко заявил, что работы по демонтажу модернистской здания "Цветы Украины" в Киеве необходимо остановить.

Украинская правда
Темы: МинкультурыТкаченкостроительствоКиев
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