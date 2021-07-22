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Суд арештував 23-річну киянку, яка пограбувала банк: буде психіатрична експертиза

Четвер, 22 липня 2021, 16:52
Українська правда

Суд арештував мешканку столиці, яка обгрунтовано підозрюється у розбійному нападі на банківське відділення, захоплені заручників та пошкодженні майна.

Джерело: спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 22 липня Оболонський районний суд обрав 23-річній киянці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без альтернативи застосування застави.

Пряма мова Максимець: "Наступного тижня підозрювану направлять для проходження судово-психіатричної експертизи".

Що передувало:  20 липня уродженка Київщини 1998 року народження здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та погрожуючи  предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень.

Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку, але правоохоронці оперативно її затримали.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київпрокуратуракримінал


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