Суд арештував 23-річну киянку, яка пограбувала банк: буде психіатрична експертиза

Суд арештував мешканку столиці, яка обгрунтовано підозрюється у розбійному нападі на банківське відділення, захоплені заручників та пошкодженні майна.

Джерело: спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 22 липня Оболонський районний суд обрав 23-річній киянці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без альтернативи застосування застави.

Пряма мова Максимець: "Наступного тижня підозрювану направлять для проходження судово-психіатричної експертизи".

Що передувало: 20 липня уродженка Київщини 1998 року народження здійснила розбійний напад на приміщення банку на вул. Автозаводській, кинула підпалену пляшку з рідиною та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділа 15 тисячами гривень.

Після цього жінка намагалася втекти, взявши у заручники 35-річну відвідувачку банку, але правоохоронці оперативно її затримали.