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Суд арестовал 23-летнюю киевлянку, ограбившую банк: будет психиатрическая экспертиза

Четверг, 22 июля 2021, 16:52
Суд арестовал 23-летнюю киевлянку, ограбившую банк: будет психиатрическая экспертиза
Украинская правда

Суд арестовал жительницу столицы, которая обоснованно подозревается в разбойном нападении на банковское отделение, захваnt заложников и повреждении имущества.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 22 июля районный суд избрал 23-летней киевлянке меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без альтернативы применения залога.

Прямая речь Максимец: "На следующей неделе подозреваемую направят для прохождения судебно-психиатрической экспертизы".

Что предшествовало: 20 июля уроженка Киевщины 1998 года рождения совершила разбойное нападение на помещение банка на ул. Автозаводской, бросила подожженную бутылку с жидкостью и угрожая предметом, похожим на пистолет, завладела 15 тысячами гривен.

После этого женщина пыталась сбежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка, но правоохранители оперативно ее задержали.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевпрокуратуракриминал
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