Зона біля Золотого перетворюється в гарячу точку – ОБСЄ

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау заявила, що ситуація з безпекою на Донбасі останнім часом погіршується, а зона навколо ділянки розведення поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.

Джерело: заява Ґрау після зустрічей ТКГ

Пряма мова Ґрау: "Рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Хочу нагадати, що протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення. Це є доказом того, що всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю.

Однак, доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку".

Деталі: Вона також зазначила, що СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.

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