Зона біля Золотого перетворюється в гарячу точку – ОБСЄ
Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау заявила, що ситуація з безпекою на Донбасі останнім часом погіршується, а зона навколо ділянки розведення поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.
Джерело: заява Ґрау після зустрічей ТКГ
Пряма мова Ґрау: "Рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Хочу нагадати, що протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення. Це є доказом того, що всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю.
Однак, доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку".
Деталі: Вона також зазначила, що СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.
Нагадаємо:
- 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.