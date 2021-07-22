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Зона біля Золотого перетворюється в гарячу точку – ОБСЄ

Четвер, 22 липня 2021, 17:32
Зона біля Золотого перетворюється в гарячу точку – ОБСЄ

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Гайді Ґрау заявила, що ситуація з безпекою на Донбасі останнім часом погіршується, а зона навколо ділянки розведення поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.

Джерело: заява Ґрау після зустрічей ТКГ

Пряма мова Ґрау: "Рік тому учасники ТКГ домовилися про заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Хочу нагадати, що протягом декількох місяців в результаті цієї домовленості спостерігалася значна стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення. Це є доказом того, що всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю.

Однак, доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку".

Деталі: Вона також зазначила, що СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь.

Нагадаємо:

  • 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню. 
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Українська правда
Теми: ДонбасОБСЄвійна
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